Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала, як виглядає її ідеальний вечір у ванній

Популярна телеведуча вирішила показати пікантне фото з ванної, побажавши всім "кайфової п'ятниці". Артистка постійно знаходиться на загальному огляді і до свого зовнішнього вигляду вона пред'являє високі вимоги. У Лесі також є власні секрети краси, про які вона з легкістю розповідає.

На своїх фото в розділі Сторі в профілі Instagram Нікітюк показала ідеальну доглянуту шкіру і захопила сяючим виглядом.

За словами Лесі, важливо не лінуватися і проводити повне скрабування тіла. Після процедури шкіра стає гладкою і шовковистою. Також зірка вже відзначала не раз корисність пілінгу шкіри, як однієї з найпотрібніших і корисних косметичних процедур.

"Зволожена шкіра завжди виглядає молодо і випромінює здоров'я. Я зволожую шкіру і тіло за допомогою кокосового масла, п'ю риб'ячий жир і по два літри води в день. Вода покращує не тільки зовнішню сторону, але і допомагає роботі внутрішніх механізмів», - говорила Леся раніше.

Шанувальники відповіли на спекотні фото зірки з ванної досить швидко:

"За буйки не запливай 💕; згадав пісню: а ноги до щастя дві дороги ;); чудово; Це твої? Чи позичила?; Качечка супер, доповнює атмосферу😍 🐥; без мене знову; яка качечка мила😂 😍; ніжки мрія😍❤️; дуже красиві, ніжні, гладкі ніжки!; попит диктує пропозицію...; Ліву не догодила)))😂».

Так, перед зйомками спеціального новорічного випуску для телеканалу Україна зірка розповіла про те, що тепер вона живе зі справжнім меценатом. Фото зі стильним святковим образом телеведучої також з'явилося в соціальній мережі Instagram на сторінці телеканалу.

На знімальному майданчику шоу "новорічна ніч «Леся блищала в незвичайній сукні насиченого рожевого відтінку з» штучними" грудьми, яскравим макіяжем і безліччю аксесуарів.

За лаштунками зірка зізналася, що тепер в її житті зміни, адже домашній улюблениць Рафік отримав справжню роботу і може стати зіркою.

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