Українські пенсіонери отримають доплату до пенсії під час локдауну

Про це йдеться в сюжеті на Youtube-каналі «Народна думка», пише «Хвиля». Відзначається, що зараз обговорюється можливість виділити всім пенсіонерам одноразову допомогу під час локдауну. Поки мова йде про такі ж виплати, які призначали в березні 2020 року

"Ходять обговорення того, що в січні, коли буде введений локдаун, пенсіонерам знову повинні видати по карантинній тисячі", - наголошується в сюжеті.

Під час локдауну буде закрито практично все, тому в планах підтримати населення, в тому числі і пенсіонерів. Тому держава знову вирішила використовувати популярну схему одноразової допомоги.

Як відомо, в Україні вже запустили одноразову допомогу ФОПам, які постраждають від локдауну. Допомогу могли отримати практично всі, хто повинен буде закритися в січні. Виплата склала 8 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що деяким групам пенсіонерів додатково підвищать пенсії в 2021 році. Йдеться про громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Планується підняти соцвиплати з липня наступного року. На даний момент, як відомо, пенсія чорнобильців розраховується з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати.

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