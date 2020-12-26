Український телеведучий Юрій Горбунов вимотав сина, поки його дружина Катерина Осадча працювала на роботі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" зворушливе Домашнє фото з трирічним Іваном. Юрій Горбунов в рожевій футболці-поло і сірих шортах розташувався з хлопчиком за столом, щоб помалювати фарбами.

Судячи з фото, на якийсь час Ваня захопився прикрасами, орудуючи пензликами, але потім його зморив сон. Маленький художник ліг татові на руки і заснув, а Юрій Горбунов вирішив не втрачати можливість і зробив селфі зі сплячим спадкоємцем.

"Коли тато з сином самі залишається на господарстві і дитина "вирубується" на ходу", - поділився телеведучий в описі.

Користувачі Мережі прийшли в захват від домашніх кадрів Горбунова і похвалили зірку за виховання дитини:

"Так мило! Це сенс життя..."; "Укатав ТАТО Іванка!"; "Юрчик, бог на допомогу"; "Папаня молодець"; "Хата на тата"; " Горбунович Горбунов радій вас бачити!"; "Урисовал" сина!".

Нещодавно Юрій Горбунов розповів, як репер Потап врятував його від великої біди. За словами ведучого, через ожеледицю він ледь не врізався на машині в паркан і припаркований поруч автомобіль, проте його кум і сусід Олексій Потапенко вчасно Приспів на допомогу з пачкою солі в руках:

"І тут як уповільнена сцена з кіно-я в холодному поту і Олексій на ходу сипле сіль під колеса. Кум, спасибі тобі і уклін!".

Нагадаємо, мама Каті Осадчої підкорила молодістю і бездоганною фігурою, Горбунову з тещею пощастило: "гірко через 40 років!".

Як повідомляла Politeka, задоволений Горбунов за кермом модної машини нарвався на критику: "Авто у всіх різні, є дорогі, а є..."

Також Politeka писала, що Горбунов з " Танців з зірками «похвалився домашніми розвагами з сином:»перемогла...".