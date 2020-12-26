Знаменита американська ведуча Кім Кардашьян відзначила Різдво в незвичайному рельєфному вбранні

Як пише Politeka.net, модель виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри святкування в домашній обстановці. Цього року для одного і найбільш значущих подій обрала сукню, головною родзинкою якої став топ з рельєфною "мускулатурою", він підкреслив бюст і струнку фігуру Кім Кардашьян. Шовковий поділ оливкового кольору ніби зав'язали на поясі, як рушник, шоувумен блиснула розкішними ніжками завдяки нескромному розрізу. Волосся вона заплела в довгу косу.

Кім Кардяшьян відображена на тлі прикрашеної ялинки і каміна з традиційними в США шкарпетками для подарунків. На честь Різдва знаменитість дозволила собі випити з великої склянки. В описі красуня привітала своїх шанувальників зі святом і розкрила подробиці особистого життя:

"З Різдвом всіх і всім На добраніч! 🎄 Особлива подяка @danielroseberry @schiaparelli за Моє дивовижне плаття, яке змусило мене відчувати себе святковим цього року, незважаючи на те, що наша Різдвяна вечірка була скасована. Це було ідеально, щоб вбратися і відсвяткувати перемогу в цьому році. Сподіваюся, у всіх було здорове і веселе свято".

Користувачі соцмережі в коментарях оцінили зовнішній вигляд Кім Кардашьян і багато хто залишився незадоволений:

"Це чудово"; "Ти королева"; "тут Ти виглядаєш як Халк, але гаразд, з Різдвом"; " наскільки нерозумно виглядає цей наряд?"; "Дійсно красива і грецька богиня"; " Черепашка. Все ще прекрасна"; "Ти змусила мене сміятися"; "вона вкрала частину костюма Бетмена"; "виглядає як костюм на Хеллоуїн"; "Бомба"; "Кім К офіційно моя улюблена черепашка ніндзя"; "Хочу подивитися, як буде виглядати її живіт, коли вона зніме це"; "Авокадо з м'язами".

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