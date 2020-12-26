Відома 29-річна модель Емілі Ратаковскі блиснула розкішною фігуркою в пікантному купальнику

Як передає Politeka.net, на одній з численних фан-сторінок моделі в Instagram з'явився старий знімок із зіркою. Як відомо, зараз Емілі знаходиться на пізніх термінах вагітності, тому публікує у себе в мережі фото з кругленьким животиком.

На фанатській сторінці опублікували досить спокусливий знімок, на якому Емілі позувала в образі рятувальниці Малібу. Красуня одягла червоний купальник з глибоким вирізом. Костюм здавив її пишні груди, яким явно було мало місця. Волосся дівчини було розпущене, що додало знімку особливого шарму. Купальник підкреслив тонку талію Емілі і видатні стегна.

Як відомо, Емілі Ратаковскі починала з кар'єри моделі, але поступово намагалася пробитися і в кіно. Вона знялася в декількох кліпах, але особливу популярність їй приніс кліп «Blurred Lines», де вона знялася топлес.

Раніше ми писали, що безсоромна Ратаковскі сфотографувала себе в ліжку. Модель позувала в білизні, ліниво валяючись на подушках і дивлячись на себе в дзеркало. Незважаючи на свою вагітність Емілі намагається підігрівати інтерес до своєї персони, адже основний контент на її сторінці в Instagram стосувався пікантних і відвертих фото.

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі побешкетувала в джунглях і приголомшила спекотним виглядом: "одяг тільки заважає".

Як повідомляла Politeka, Емілі Ратаковскі зачарувала спокусливими принадами в "невидимому" бікіні:"пограй зі мною".

Також Politeka писала, що бездоганна Ратаковскі в прозорій білизні не залишила місця для фантазії: така не дасть заснути.