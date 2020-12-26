Відома українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала "дикі" танці на зйомках шоу " Хто проти блондинок"

Як відомо в минулому сезоні " Танців з зірками» Леся взяла участь і боролася за приз до самого фіналу. Незважаючи на безліч критики і навіть конфлікти з деякими суддями на проекті, телеведуча впевнено йшла вперед і навчилася танцювати досить швидко.

Тепер артистка часто хвалиться запальними танцями в своїх сторіс, застосовує свої таланти під час роботи над шоу «Хто проти блондинок?"і дивує на публіці ефектними витівками.

Кращі танці Лесі на зйомках проекту, в якому вона виступає телеведучою вже не один сезон, опублікували також Фанати. На відео в Instagram можна помітити, як Нікітюк в коротеньких шортах станцювала з дівчатами і показала свою майстерність тверка.

Артистка постійно знаходиться на загальному огляді і до свого зовнішнього вигляду вона пред'являє високі вимоги. У Лесі також є власні секрети краси, про які вона з легкістю розповідає.

За словами Лесі, важливо не лінуватися і проводити повне скрабування тіла. Після процедури шкіра стає гладкою і шовковистою. Також зірка вже відзначала не раз корисність пілінгу шкіри, як однієї з найпотрібніших і корисних косметичних процедур.

"За буйки не запливай 💕; згадав пісню: а ноги до щастя дві дороги ;); чудово; Це твої? Чи позичила?; Качечка супер, доповнює атмосферу😍 🐥; без мене знову; яка качечка мила😂 😍; ніжки мрія😍❤️; дуже красиві, ніжні, гладкі ніжки!; попит диктує пропозицію...; Ліву не догодила)))😂».

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