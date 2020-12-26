"Ощадбанк" викликає невдоволення клієнтів платним обслуговуванням банківських карт

Українка Христина поскаржилася на сервіс компанії у відгуку на сайті "Мінфін".

За словами клієнтки, вона отримує зарплату через "Ощадбанк", який нещодавно ввів платне смс-інформування і без попередження підвищив до 1001 гривні мінімальну суму, при списанні або зарахуванні якої приходять повідомлення.

"Плачу по суті за дві смс на місяць - за отримання авансу і зарплати. Про це як завжди за раніше не повідомили", - обурилася жінка.

Вона також розповіла про випадок, який стався з нею в "Ощадбанку" минулого року. Як сказано у відгуку, нова банківська карта дуже швидко розмагнітилася, і Христина потрапила в неприємну ситуацію з відновленням, як і багато її співробітники.

"Через три місяці карта розмагнітилася. Міняй за свій рахунок, стій в довжелезних чергах в робочий час відпрошуючись з роботи. Тому що карти жахливої якості", - заявила незадоволена клієнтка. - "І подібна проблема у багатьох моїх колег виникла. Як я отримувала картку-теж ще той квест ... більше години в черзі. І це ще дуже швидко".

Автор відкликання додала, що оформила депозити в "Ощадбанку", проте планує забрати гроші з рахунків через занадто маленьку процентну ставку. "Найогидніший сервіс і якість продукту", - підсумувала вона і поставила банку найнижчу оцінку.

Нагадаємо, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію

Як повідомляла Politeka, співробітники Ощадбанку вляпалися в скандал зі зникненням грошей