Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася фігурою разом зі своєю молодшою сестричкою Кайлі Дженнер

Красуні зробили по кілька пластичних операцій, щоб їх форми були такими, як зараз, пише Politeka.net. В одному з інтерв'ю Кайлі зізналася, що хотіла стати схожою на свою старшу сестру Кім, тому і стала лягати "під ніж".

Зараз знаменитості балують своїми форами в різних сміливих нарядах.

Так, цього разу спокусниця Кардашьян постала в зеленому вбранні, яке підкреслило її тонку талію, а також з глибокого вирізу виглядали пишні груди зірки. Примітно, що верх складався з пластмаси і на ньому були промальовані "кубики" на животі.

Довга спідничка Кім була салатовою і легкою, з її довгого розрізу показувалися стрункі ніжки. Завершили образ великі сережки у вухах.

Кайлі позувала в довгій червоній сукні, яка сіяла від спалаху. Наряд обтягнув пишні груди і сідниці, а з розрізу виставилися стрункі ніжки в туфельках на шпильках.

"З Різдвом Христовим від Грінча 💚 і Санта", - написала Кім, представляючи яких героїв описують їх костюми.

За шість годин пост зібрав майже два мільйони лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали, що в захваті від образів красунь і вони гідні тільки приємних слів.

"Спекотні сестриці", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян позувала білосніжній футболці, яку підняла для ефектного кадру. Зірка посвітила пружним животиком і стрункою талією.

Біла тканина обтягнула і підкреслила великі груди знаменитості.

Кардашьян нагнулася, виставивши пружні сідниці назад.

Нагадаємо, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.