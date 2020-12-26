Переможниця і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська підготувала приємний сюрприз для своїх шанувальників
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала рецепт простого новорічного десерту "Плаваючий острів", який кожен зможе приготувати вдома.
"Друзі, приготуйте цей десерт для всієї родини, це легко і просто, але при цьому так смачно", - зазначила Ліза.
Для приготування крему вам знадобиться:
- 300 мл вершків (30-35%),
- 300 мл молока,
- 1/2 стручка ванілі,
- 100 г жовтка,
- 40 г цукру.
Збиваємо в сотейнику жовтки і цукор. Відправляємо туди ж молоко, вершки, ваніль і перемішуємо все віночком. На середньому вогні при постійному помішуванні варимо майбутній крем до появи перших бульбашок. Важливо не дати крему закипіти. Крем потрібно процідити через сито. Накриваємо крем плівкою і відправляємо в холодильник на кілька годин.
Для меренги вам знадобиться:
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- 150 г білка,
- 100 г цукру,
- цедра 1-го лимона,
- 1 ч. л. лимонного соку.
Натираємо на дрібній тертці лимон, відправляємо до цедри білок, лимонний фреш і цукор. Ставимо на парову баню і доводимо масу до розчинення цукру, повільно помішуючи. Готову суміш проціджуємо через сито, після чого її треба збити міксером.
Коли все готово, викладаємо на тарілку крем, а зверху меренгу. Прикрасити можна ягодами і горіхами.
У коментарях Глинській залишили масу приємних слів.
"Обожнюю ваш канал і рецепти! Це гарантія, що все легко приготувати і буде відмінний результат", «чарівний, новорічний подарунок, ви нам подарували», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:"з одним секретним інгредієнтом".
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