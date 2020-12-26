Клієнти "ПриватБанку" скаржаться на раптові блокування карток фізосіб-підприємців

Один з українців розповів у відгуку на сайті "Мінфін", як вже неодноразово терпить незручності через обслуговування компанії.

"Вже вдруге блокують карту за однією і тією ж «схемою". Нікого не попереджаючи, і в самий невідповідний момент", - обурився користувач мережі. "Дізнався попередню причину( вже досягнення): скарга від невідомого покупця, не повернули гроші, шахрайство. Ну навіщо б ще шахраєві відкривати ФОП рахунок?".

Підприємець звернув увагу, що "ПриватБанк" іноді переводить гроші близько години, а процес повернення часом затягується до 3 діб, тому побоювання покупців цілком зрозумілі. Автор дивується, чому гроші нараховуються на ФОП-рахунок під час блокування, якщо його підозрюють у шахрайстві. При цьому інформацію про платіж, через який надійшла скарга, три дні тримають у таємниці.

"Створили заявку на розблокування саме заблокованої карти. Цілих три дні чекаєш довгоочікуваний дзвінок. Проходить три дні, тиша ... Зв'язуюся по 37 00 і дізнаюся, що вчора мені все-таки дзвонили (звичайно ж ні), а заявка була зроблена не на ту карту, хоча все уточнювалося", - розкрив подробиці клієнт. - "Будь-який "нервовий" покупець може строчити на мене скарги через п'ять хвилин після оплати, а я кожен раз повинен чекати по три дні?".

Він додав, що через недосконалу систему "ПриватБанку" у нього виникло багато проблем напередодні Нового року, коли люди особливо активно здійснюють покупки. Адже кожен підозрілий покупець може поскаржитися на продавця, якому для розблокування рахунку доводиться чекати по три дні.

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