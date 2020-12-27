Американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковськи завоювала серця завдяки своїй ідеальній зовнішності

Користувачі Мережі з трепетом згадують старі образи гарячої моделі, пише Politeka.net. Зараз красуня знаходиться в цікавому положенні, а тим часом у фан-групах діляться архівними знімками.

Цього разу користувачі мережі розмістили знімки зірки в різних образах - вдома і перед червоною доріжкою.

На першому знімку спокусниця позувала в кофті в горошок і одних трусиках. Видно, що під одягом не було ліфчика. Модель злегка відставила стегно, хвалячись красивим вигином і стрункими ніжками. Вона розпустила волосся і дивилася в камеру, посміхаючись.

На іншому знімку Ратаковськи була при повному "параді". Зірці зробили гарний макіяж з довгими стрілками. Вона вбралася в сукню з відкритою спиною, а волосся було акуратно укладене: "Вау, леді!".

Фото не зібрали багато лайків і коментарів, адже група тільки набирає популярність.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в світлому купальнику. Модель позувала стоячи біля дзеркала.

Бікіні своїми трикутними клаптиками тканини прикрило пишні груди і одночасно підкреслило їх. Довгі лямки купального вбрання виділили стрункість Емілі, зокрема - тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала спиною до камери, і дозволила милуватися своїми сідницями. Вона млосно озирнулася через плече і повернулася, блиснувши розкішними грудьми. Волосся знаменита модель залишила розпущеним, а професійний макіяж надав їй воістину неземний вигляд.

Нагадаємо, спекотна Ратаковскі забула про ліфі і показала, як починається її ранок в ліжку з красунчиком:"Оголила свій..."

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