Відома фітнес-модель Соммер Рей у костюмі гарячого помічника Санти спокусила своїми формами

Відома модель любить показати пружні сідниці, які гріх не погордитися, пише Politeka.net. Шанувальники захоплюються ідеальними формами свого кумира, тому розміщують гарячі кадри в своїх фан-групах.

Так, в одній з груп розмістили відео, де палюча красуня трясе сідницями (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня одягла червоні лосини, в яких її п'ята точка виглядала заворожуюче. Також червона тканина обтягнула струнку талію Соммер.

Зірка з посмішкою повернулася спиною до глядача і стала показувати пружні сідниці в танці.

"З Різдвом Христовим", - написали автори посту.

За 10 годин публікація зібрала понад 1000 переглядів і багато коментарів, в яких шанувальники написали захоплені коментарі в бік ідеальних форм знаменитості.

"Вау, ось це в тебе сідниці", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Соммер Рей стрибала стоячи боком і рухала сідницями так, що вони просто заворожували. Всі ці рухи спокусниця виконувала у вузьких шортиках, що обтягнули її ідеальні форми, а також злегка їх оголили.

Також модель одягла рожевий топік, крій якого був дуже відвертим, тому груди ледь не вивалювалися з нього.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей прямо в спальні не приховала свої достоїнств в крихітній білій білизні та блідо-лимонних трусах.

Яскрава блондинка зі своєю фірмовою позою виставила форми, повернувшись до камери напівбоком, завдяки чому отримала масу компліментів від користувачів мережі.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні