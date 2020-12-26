На фото зовсім інша Джамала

Українська співачка Джамала в образі рок-діви зачарувала фанатів

Серію фотографій відома виконавиця розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Джазова поп-діва, яка завжди відрізнялася строгістю і стриманістю в нарядах зважилася на кардинальні зміни.

На нових фото представлена зовсім інша Джамала-яскрава, зухвала і розкута.

Артистка вибрала рокерський лук: вона позувала в облягаючому комбінезоні з оголеними плечима лілового кольору, який вдало підкреслив струнку фігуру знаменитості. Родзинкою образу стали неймовірно високі ботфорти. Також Джамала тримала в руках гітару.

"Свята наближаються", - підписала знімки співачка.

"Весь світ у нас в руках,

Ми зірки континентів,

Розбили в пух і прах

Проклятих конкурентів"😂, - вирішив процитувати слова з відомої пісні один з шанувальників.

Іншим фанатам також сподобався альтернативний образ Джамали.

"Рок-Діва", "Нічого собі"," Кайф", це щось", "Блін, який look прикольний🔥", " Ого, яка цікава. Таких чобіт навіть у мене немає", - пишуть в мережі.

Не так давно ми повідомляли, що Джамала показала себе з новою зачіскою, чим сильно здивувала свою численну армію шанувальників.

Нагадавши, різко помолоділа після пологів Джамала показала рідкісне фото з молодшим сином

А ще Politeka писала, що нещодавно народила Джамала в купальнику здивувала знімком в повний зріст

Також Politeka писала, що щаслива Джамала показала підрослого сина і його першу подружку





