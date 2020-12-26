Українська співачка Джамала в образі рок-діви зачарувала фанатів
Серію фотографій відома виконавиця розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Джазова поп-діва, яка завжди відрізнялася строгістю і стриманістю в нарядах зважилася на кардинальні зміни.
На нових фото представлена зовсім інша Джамала-яскрава, зухвала і розкута.
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Артистка вибрала рокерський лук: вона позувала в облягаючому комбінезоні з оголеними плечима лілового кольору, який вдало підкреслив струнку фігуру знаменитості. Родзинкою образу стали неймовірно високі ботфорти. Також Джамала тримала в руках гітару.
"Свята наближаються", - підписала знімки співачка.
"Весь світ у нас в руках,
Ми зірки континентів,
Розбили в пух і прах
Проклятих конкурентів"😂, - вирішив процитувати слова з відомої пісні один з шанувальників.
Іншим фанатам також сподобався альтернативний образ Джамали.
"Рок-Діва", "Нічого собі"," Кайф", це щось", "Блін, який look прикольний🔥", " Ого, яка цікава. Таких чобіт навіть у мене немає", - пишуть в мережі.
Не так давно ми повідомляли, що Джамала показала себе з новою зачіскою, чим сильно здивувала свою численну армію шанувальників.
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