На фінальному пост-шоу проекту "Холостячка" був оголошений герой 11 сезону "Холостяка"

Як повідомляє Politeka.net, дівчата в новому сезоні шоу боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова Михайла Заливако. Відомо, що у чоловіка своя логістична компанія. Особливе місце в житті чоловіка займає спорт і екстрим. Це видно по його зовнішньому вигляду.

На проект Михайло йде в пошуках справжнього кохання. Він упевнений, що зможе зустріти на проекті дівчину, з якою зв'яже долю. На сайті СТБ опублікували фото красеня, на якому він засвітив свій сталевий прес.

Варто відзначити, що Instagram хлопця не сильно розвинений. Останні фото в ньому були опубліковані в серпні 2019 року, коли Михайло здійснював сходження на східну вершину Ельбрусу по північному маршруту першопроходців.

Як відомо, прем'єра "Холостяк 11" запланована на березень 2021 року.

У мережі бурхливо відреагували на новину про нового "холостяка". В одному з телеграм-каналів жорстко розкритикували вибір СТБ.

"Ну таких гусей у нас ще не було», «такий солодкий що аж нудотно, вже бачу як баби будуть на нього стрибати», «так собі», «якраз підходить для нашого силіконового бомонду», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що скандал розгорається на "Холостячці" з Мішиною, женихів викрили: "Ксенія на рекламі гроші забиває, а ці...".

Як повідомляла Politeka, Тригубенко, відшитий "холостячкою" Мішиною, не втрачає часу дарма, свіже фото:"вирішено - наступний холостяк".

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" ефектно вигнулася в блискучому вбранні:"Просто не відірвати очей".