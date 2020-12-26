Українцям за рік у середньому доведеться віддавати на податки майже 100 тисяч гривень

Як стало відомо Politeka.net, більша частина суми піде на пенсії і погашення дефіциту ПФУ, який продовжує зростати. Витрати українців показує онлайн-калькулятор, створений громадською організацією CASE Україна.

Якщо українець отримують середню по країні зарплату в розмірі 12 тисяч гривень на місяць, то річна сума податків залишить 106,1 тисячу гривень, з них 47,8 тисяч гривень за рік відправляться Пенсійний фонд. Ще 11,873 гривні піде на освіту, 5,4 тисячі - на соцзахист, 4,7 тисячі - на українську армію, 7,56 тисячі - на медицину, 8,6 тисячі гривень - на підтримку економіки і майже 6,5 тисячі - на виплату відсотків за державними позиками. При цьому середньостатистичний працівник повинен заплатити на утримання чиновників 3,8 тисячі гривень.

Основну частину податків, близько 39 тисяч офіційно працевлаштовані громадяни з середньою зарплатою віддають в якості єдиного соціального внеску (22%), а всі без винятку платять податок на додаткову вартість при кожній покупці в магазинах. Ці гроші наповнюють державний бюджет, їх використовують для виплати пенсій, зарплат, фінансування медицини та освіти. Що стосується пенсійних виплат, чистих доходів Пенсійному фонду не вистачає, тому "дірку" доводиться заповнювати дотаціями з бюджету.

Вже в 2021 році Уряд планує запустити накопичувальну систему пенсій. Коли зміни набудуть чинності, кожному українцю доведеться віддавати 1% своєї зарплати на обов'язкові внески, а роботодавцям - ще 2% на додачу до єдиного соціального внеску. Працівники можуть виділяти на свої майбутні пенсії більшу частину зарплат, але тоді і власникам підприємств доведеться платити вищий ЄСВ.

Зберігання пенсійних коштів передбачається в приватних пенсійних фондах, які отримають особливу сертифікацію від держави. У той же час, є ризик, що організація в будь-який момент збанкрутує, а гроші пропадуть.

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