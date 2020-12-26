Фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила українців екстравагантними новорічними образами

Знаменитість вже відзначила Різдво і поспішила поділитися своїм яскравим настроєм, пише Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" красуня виклала ролик з фрагментами святкового кліпу (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

В одній зі сцен Соня Плакидюк з'явилася в короткій червоній сукні, оттороченное білим хутром в стилі Санти Клауса, а голову прикрасила золотистими оленями рогами. Спокусливий образ доповнив перуку, що перетворив зірку в блондинку. Красуня попустувала біля вбраної ялинки, торкнувшись її голок. В іншому фрагменті вона опинилася в келиху у вигляді смугастої карамельки з чорним розпущеним волоссям.

Наостанок Соня Плакидюк постала на кухні з високою зачіскою, прикрашеною кульками і блискітками, на ній можна помітити білу сукню без рукавів, які замінили червоні рукавички. Дівчина грайливо розсміялася зі стопкою в руках.

"Кому жінку-ялинку?",- поцікавилася Соня в описі.

Користувачі соцмережі дізналися кліп американської співачки Кеті Перрі, якій Плакидюк приставила своє обличчя за допомогою монтажу:

"Якби я не знала, що кліп Katy, то реально б подумала, що у Соні вийшла Новорічна пісня"; " Чому мені тут ввижаються Саша, Таня і Даша 😂"; " яка ж ти крута!!! 💓 💓 💓 "; "Кеті Перрі-богиня"; "вам все йде, як так 😂"; "я спочатку подумала, що це Соня, поки не прочитала коммент, що це чийсь кліп ❤"; "таку жінку в кожен будинок😍 😍 😍"; "жінку-ялинку довго наряджати, довго і знімати прикраси ( жарт)))"; "колаборація року"; " де таку взяти? 😂".

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".

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