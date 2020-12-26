Американська фітнес-модель Соммер Рей у шкіряному ліфчику показала досить сміливий образ на зйомці

Молода спортсменка влаштовує фотосесії чи не щодня. Так як дівчина прославилася в Instagram завдяки тренуванням і фото в трендових бікіні на пляжі, вона продовжує акцентувати увагу в своєму профілі саме на достоїнствах фігури.

Рей займається власним магазином одягу і також рекламує інші бренди. Як видно на фото, дівчина відчуває перед об'єктивом себе дуже впевнено. Рідко при цьому Соммер показує бюст, адже комплексує через розмір.

Рей подобається показувати сідниці, адже вона не раз заявляла, як тренувалася в залі чи не до втрати пульсу, щоб отримати дійсно розкішну фігуру. Цього разу красуня одягла тонкий шкіряний ліфчик, незвичайні бікіні з шаховим принтом і розстебнула тонку червону вітровку. Кадр вразив фанатів:

"Любов з першого погляду; ти тонеш? Тому що я так; ❤️😍 ти красива; так жарко😘; ти тільки що вийшла з духовки, тому що ти палаєш; Боже милостивий, чорт візьми, дівчинка ти прекрасна; Встаньте в таке положення перед сонцем; ти моя улюблена ❤️; Соммер ніколи не виглядала так небезпечно; пристрасть назавжди».

Раніше ми писали, що Рей з упевненістю може заявити, що не тільки прокачала тіло до ідеальної форми, але ще і стала однією з найпопулярніших блогерш в Instagram, які розповідають про фітнес і свій спосіб життя. Все частіше дівчина влаштовує зйомку в нестандартних локаціях.

Цього разу Соммер вирішила поєднати два захоплення-створення дизайнерського одягу для фітнес-красунь і тренування в спортзалі. Так, дівчина влаштувала швидке тренування і після того, як була готова, вона також зробила кілька кадрів з гирею в руках і у тренажерів.

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