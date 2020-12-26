Українська співачка Даша Астаф'єва утеплилася до зими і похвалилася яскравими обновками
Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото зі своєї прогулянки на свіжому повітрі. Вона одягла червоний светр-оверсайз на блискавці, поверх якого накинула чорну жилетку. Зимовий образ красуні доповнили чорні рукавички і шапка.
Даша Астаф'єва сфотографувалася на тлі зелених декоративних рослин, що контрастують із зимовою погодою на вулиці. Зірка трохи відчинила блискавку і відвернула комір, за яким можна помітити білу футболку і золотий ланцюжок.
"Обожнюю в'язані речі! Як людина, яка володіє цією майстерністю, знаю, скільки терпіння і любові вкладається в кожну з них... У моєму зимовому гардеробі 70% - це теплі кашемірові або вовняні шедеври! Люблю, коли затишно так, ніби про тебе подбала рідна людина!",- розповіла Астаф'єва в описі.
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Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили захоплення красою і почуттям стилю артистки, навіть телеведуча Леся Нікітюк не втрималася:
"Боже, яка красива ❤️"; "Ну яка краса то 😍"; "Даша, рівень мімі максимально зашкалює ❤️"; "Ангел🤍"; "тобі йде😍"; "ви прекрасні"; "Красуня ви, Дашка!"; "Даша-реально найкраща!!!!!"; "Неймовірно красива😍 😍 😍!!! І курточка, звичайно, крута"; " Чому мені такі шапки не йдуть🙈 🙈 🙈"; " Даша класна)"; "теж хочу бути такою красивою в шапці"; " Даша... яка ж ти все таки красива дівчинка"; " а ми обожнюємо тебе!".
Нагадаємо, як спокусниця Астаф'єва повиляла стегнами, вразивши формами в тісному корсеті.
Як повідомляла Politeka, спокуслива Даша Астаф'єва в чорній білизні запустила руки куди не потрібно: безсоромне фото.
Також Politeka писала, що гаряча Астаф'єва у вузькому корсеті спокусила своїми апетитними суші: "35? Господи, вам ніби 23!".