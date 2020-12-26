Відома українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою в країні, повеселилася на світському заході разом з актрисою Ольгою Сумською

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця опублікувала спільні фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона прийшла на церемонію нагородження в лискучому латексній сукні кремового кольору, підібрала довгі сережки в тон, зробила розкішну завивку і похизувалася пікантним декольте.

Ольга Сумська з'явилася в чорній сукні з блискітками, яку доповнила червоним кораловим намистом і хрестами на ланцюжку. Кілька похмурий образ вона доповнила чорними чобітками і густими тінями навколо очей. Судячи з фото, обидві красуні отримали нагрди у вигляді пальмової гілки і квітів.

"Вчора відбулася II щорічна премія майстрів краси України Імперія краси. Як же я скучила за заходами! А як приємно зустріти друзів і колег по цеху! Дорога @olgasumska дуже рада була побачитися! Трохи пізніше виставлю більше фото", - пообіцяла Камалія в описі.

Користувачі соціальної мережі поділилися своїми враженнями від нарядів знаменитостей в коментарях під фото:

"Наші українські красуні ❤️"; "ви шикарні"; "прекрасні і щасливі!!!!"; "Кращі жінки України";" Камалія, ви дуже красива і зовні, і душею❤️ Дякую за те, що допомагаєте хворим діткам"; "Не знаю як економіка, але краса точно врятує Україну👍 👍 👍 😂"; " красоточки!❤️❤️❤️".

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