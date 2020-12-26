Відома українська ведуча Катя Осадча показала, як проводить час вдома з сином
Шоувумен так багато часу проводить на всіляких зйомках, що дуже дорожить часом, проведеним з сім'єю. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Осадча поділилася зворушливими кадрами сімейного розпакування подарунків.
"Сьогодні особливо поспішала додому, тому що Іван попередив, що ми будуємо разом :) Сам вибрав набір з поліцейською дільницею і розподілив, що збирає він, а що мама. Коли за рік Instagram нагадає про цей момент, я ще раз зможу ним поділитися", - написала ведуча.
На нових фото вона з сином позує на тлі ялинки. Спочатку вони разом відкривають подарунок, а потім починають збирати конструкцію за задумом маленького Івана. Осадча при цьому одягнена в миле чорне плаття в квіточку, а на її голові красується рожевий ободок.
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Шанувальники ведучої тут же відреагували на її пост.
"Образ дуже класний", "Іван вже такий великий", "дуже мила фотографія. Катерина, викладай фото з сім'єю частіше", "для дитини побути з мамою і татом - найкраща радість! Ви чудові", "красуня мама і синочок", "поруч з сином Катерина виглядає як старша сестра, така маленька, красива", - пишуть люди.
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