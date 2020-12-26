Відома актриса "Квартал 95" Катерина Нікітіна прикувала погляди фанатів в розкішному вбранні

Відповідне відео знаменитість розмістила у себе в Instagram, передає Politeka (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У кадрі Катерина буквально засяяла в довгій вечірній сукні сріблястого кольору з зухвалим вирізом на нозі і глибоким декольте.

Образ фатальної красуні вона доповнила сріблястими туфельками на підборах і з вузьким носком, а також стильною хвилястим укладанням і макіяжем в стилі nude.

Артистка пройшлася до дзеркала з телефоном в руці, покрутилася-покрутилася, а потім грайливо виставила язичок.

"Як там ваш передноворічний настрій???✨

Я вже прям чекаю чарівництва.....💫

До речі, сьогодні прекрасний випуск @zhenskiykvartal_official о 20: 20 на 1+1!🌟", - написала Нікітіна.

У коментарях під публікацією шанувальники почали захоплюватися образом артистки.

"Настрій добре, ти найкрасивіша і добра назавжди 😊 🌹 🌹 🤍 ", "Чари це ти, дивлюся на тебе і все навколо зникають😍 🧙", "ухти... яка шикарна дівчина, я аж залипла 😍 😍 😍 😍 ✨ ✨ ✨ 💫 ", " Вже краще, яка дівчинка.))) ",- пишуть в мережі.

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