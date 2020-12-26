Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай в тонкому бірюзовому вбранні захопила пишною формою
Модель з пишними формами не перестає дивувати публіку, з якою ділиться стильними образами на своїй сторінці в Instagram. Лексі володіє яскравою і ляльковою зовнішністю, яку завжди намагається підкреслювати макіяжем з акцентами на очі.
Також дівчина не соромиться того, що вона схильна до повноти. Незважаючи на це, дівчина намагається харчуватися ситно і правильно, а щоб тримати вагу в формі, вона дуже багато тренується. Тому Лексі не бачить сенсу ховати пишний бюст і стегна.
Як видно на фото, Кай виглядає чудово навіть в звичайному бірюзовому платті з досить глибоким декольте.
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"Схоже, ви запалюєте вночі💯 👍; чудово🔥❤; Ви отримали це, дитина. Ммм; розкішна мрія для кожного чоловіка; скільки косметичних операцій ви зробили? І ні, я не засуджую. Ти виглядаєш приголомшливо; Допоможи мені, як ти можеш бути такою блискучою🤩 😍; така красива🔥; люблю твоє плаття👗; абсолютно приголомшливий вигляд! Повна красуня 🔥 як ніби маслом намазала; ти завжди виглядаєш прекрасно, дуже розумно і мило ❤️😘 сексуальна Малятко".
Раніше ми писали, що Лексі є альтернативною моделлю з пишними формами, вона найчастіше показує обтягуючі спортивні костюми або повсякденні «луки» з акцентом на бюст.
Цього разу дівчина показала переваги в міні-комбінезоні сірого кольору і без зайвої відвертості. Однак тісна тканина змогла створити пікантний акцент на сідницях моделі. Через низький зріст Кай вибирає вбрання, які візуально роблять її трішки вище.
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А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"