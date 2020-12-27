Курс валют в Україні 27 Грудня застигне перед Новим падінням, гривня розлютиться й атакує долар і євро

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз фахівців.

Сьогодні стодоларова купюра не змінить своїх показників, проте в перший робочий день очікується падіння. Гривня відіб'є у нього 10,04 пункту.

Євро також впаде після вихідних, хоча і не так сильно. Економісти прогнозують зміцнення гривні на 5,55 пункту.

Курс валют в Україні 27 грудня буде таким:

100 доларів – 2845,51 грн;

100 євро - 3461,56 грн.

Дістанеться на цьому тлі й російському рублю. Гривня утримуватиме "дерев'яний" на рівні 3,7814 грн за десяти банкнотну купюру.

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Такий прогноз дали експерти в щотижневому економічному огляді Ukraine Economic Outlook. Відзначається, що після Нового року в країні буде профіцит валюти. Це означає, що Долар трохи ослабне. Курс валюти повернеться в коридор 27,7-28,2 грн за долар.

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