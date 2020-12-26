Дві зірки постали у всій красі

Дві українські співачки Настя Каменських і Оля Полякова захопили ходою від стегна

Зіркові красуні в яскравих нарядах вразили ідеальними фігурами, пише Politeka.net. Настя похвалилася ніжками в короткій сукні на тонких бретельках.

А Полякова одягла цікавий комбінезон, який красиво сяяв на світлі.

У обох артисток були схожі зачіски.

У такому вигляді зірки постали на відео в "TiK ToK". (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Оля і Настя продефілювали коридором так, що від них неможливо було відірвати погляд.

"Разом весело крокувати", - підписала відео "суперблондинка".

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і трохи коментарів.

"і тепер тільки Олди згадають їх реп батл", " твоя посмішка заворожує я навіть дивилася тільки на неї👌 😍 😘 💋 💋 🤗", "шикарні", "ну, таке)", "олд скул)", "дві богині", "круті дуже", "люблю вас", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських демонструє бездоганну красу зблизька, буквально «роздираючи» шанувальників хижим поглядом.

Гарний макіяж, зачіска і довгі сережки - образ вийшов дуже гармонійним.

"Красива Каменських by me", - коротко йдеться в повідомленні фотографа Соні Плакидюк з «Супер топ-модель по-українськи», яка стала автором такого красивого фото.

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова позувала у сукні та колготах. Поруч можна побачити молодшу дочку Алісу, яка в руках тримає кота. Біля неї вже розташувалася Маша, у якої зручно влаштувався собака. Красуні посміхалися, позуючи біля каміна з ялинкою. Завдяки цьому фото вийшло сімейним і святковим.

Нагадавши, Полякова скопіювала образ відомої співачки-красуні, схожість дивує

А ще Politeka писала, що Оля Полякова в образі ніжної "мадами" заворожила червоними губами і зоною декольте

Також Politeka повідомляла, що епатажна Полякова зважилася на сміливий експеримент з DZIDZIO, мережа кипить