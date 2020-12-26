Колишня солістка гурту Nikita, відома співачка Анастасія Кумейко розбурхала шанувальників пікантними кадрами

Виконавиця, яка виступає під псевдонімом DJ NANA, поділилася новим відео в своєму Instagram. У ньому красуня постала перед глядачами у відвертому образі.

При цьому, Анастасія вирішила подражнити шанувальників і наклала на своє відео спеціальну маску, яка розмиває кадри і додає на них попередження про потенційно небезпечний для перегляду контент.

Втім, навіть на розмитому відео можна помітити, що співачка танцює у себе на кухні в одній білизні. Кумейко спокусливо звивається, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

"Кут зору залежить від гостроти сприйняття", - підписала відео зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати провокаційні кадри.

"Будемо вважати, що це в гарячому душі", "як прибрати розмитість", "подумав, що у мене щось з настройками", "Походу там ліва чувіха просто", "заборонене відео", "якась фігня, що відео нормально не подивишся. Нана ледве видно, цензуру вліпили Інстаграммери", "Ніііі!!!! Чому все розмито???? Нереальна все одно", "кожна дівчина повинна бути трохи загадковою....або розмитою", "це що, нова цензура в інсті?", "А без фільтра є цей контент десь?", "Ну так адже зовсім не цікаво", - пишуть люди.

Нагадаємо, спокуслива екс-Nikita Кумейко зняла штани і покрутила принадами на камеру: "хотіла бути кішечкою...».

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