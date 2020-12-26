Відомий український ведучий Володимир Остапчук показав дивний новорічний подарунок для своєї нової тещі

Цього року шоумен одружився на Христині Гірняк, до якої раніше зі скандалом пішов від своєї колишньої дружини. Тепер новоявлене подружжя на пару активно ділиться подробицями свого сімейного життя в Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, на цей раз ведучий вирішив показати, як вибирає новорічні подарунки батькам нової дружини.

"Так, у мене є пару годинок перед вечірнім ефіром. Я прийшов вибирати подарунки для тещі", - розповів Остапчук у короткому відео.

Потім ведучий показав багажник своєї машини з уже завантаженими подарунками. При цьому, вибір подарунка для тещі виявився досить несподіваним.

"Це подаруночки Христина купила моїм малим: Евану і Міллі. Килимок, омивач...і електропила для тещі!...Насправді, це для тестя, але...", - з гумором розповідає Остапчук.

У підписі до відео він зазначив, що»електропила – найкращий подарунок".

Також ведучий показав, як виглядає їх з Христиною ялинка.

Як відомо, рік тому Остапчук розлучився зі своєю дружиною Оленою Войченко. Розлучення було гучним, супроводжувався взаємними звинуваченнями і публічними інтерв'ю. Через рік телеведучий одружився на своїй новій коханій Христині. Парочка переконує, що їхні стосунки почалися після того, як Володимир прийняв рішення розлучитися з дружиною.

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