Відома українська співачка Світлана Лобода показала стильний образ і поділилася порадою про жіночу красу

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram.

У ньому Лобода вирішила поділитися мудрістю від знаменитої італійської актриси і співачки Софі Лорен.

"Дівчата, пам'ятайте, ніщо не робить жінку більш красивою, ніж впевненість в тому, що вона красива. Софі Л.", - написала зірка.

На підтвердження цих слів Світлана вирішила поділитися власними свіжими фото.

На знімках співачка позує в холі поруч з великим дзеркалом. Замість звичних для неї суконь або спідниць Лобода одягнена в строгий брючний костюм. Стильними акцентами в ньому стали повітряна блуза в червоно-чорну клітку, високі чоботи і сумка.

Шанувальники знаменитості не змогли пройти повз таких фото.

"Ух, яка!", "Крута фотка!", "Яка моднява Світлана Сергіївна", "Лобода, цікаво якої довжини твої ноги?", "Краса неземна!", "Ніщо не робить мене більш щасливою, ніж ви", "красива, шикарна, неймовірна!!! Іншими словами, наша Світлана", "як завжди, на стилі", "Світочка, просто королееева! Нереальна! Стильна, модна!", "Яка ж Ви красуня не перестаю дивуватися", - пишуть люди в коментарях до фото.

Нагадаємо, Лобода, що переборщила з пристрастю, в "рваному" платті неприродно вигнулася: "викликаю екзорциста!".

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