Зірка популярного українського телешоу «Холостяк Даша Ульянова вразила витівкою, примірявши спокусливий купальник
Як розповідає Politeka, фото було опубліковано на сторінці зірки в Instagram.
"Є сенс йти на гімнастику в 13 років?" - цікавиться у неї шанувальник.
У відповідь на це Ульянова показує фото, де вона в купальнику робить сальто в крихітному купальнику.
"Скоріше ні, ніж так", - коротко відповідає вона.
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Уточнимо, що оскільки кадри були розміщені в каруселі сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати про витівку кумира.
До цього ми писали, що зірка популярного шоу» Холостяк " Даша Ульянова вразила блискучим образом
Нове фото виглядає досить загадковим через велику кількість тіней, в яких і причаїлася Даша.
«З боку дивитися так вже вона була з себе видна, але ж я-то не з боку на неї дивився, а впритул», - підписала свій знімок цитатою Ульянова.
На фото вона притулилася до дверей, спокусливо вигнувшись у вечірній сукні. Темний наряд з блискучої тканини ідеально підкреслив фігуру красуні, надавши їй шарму й елегантності.
Нагадавши, Ульянова з " Холостяка "задерла ногу і розбурхала пікантною позою без штанів:"стало занадто жарко".
Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка «спокусила видом в шкіряних шортиках:»Вау, фантастична".
Також Politeka писала, що Ульянову з " Холостяка "різко потягнуло на солоденьке:" на вулиці лід, а Дашка...".