Зірка популярного українського телешоу «Холостяк Даша Ульянова вразила витівкою, примірявши спокусливий купальник

Як розповідає Politeka, фото було опубліковано на сторінці зірки в Instagram.

"Є сенс йти на гімнастику в 13 років?" - цікавиться у неї шанувальник.

У відповідь на це Ульянова показує фото, де вона в купальнику робить сальто в крихітному купальнику.

"Скоріше ні, ніж так", - коротко відповідає вона.

Уточнимо, що оскільки кадри були розміщені в каруселі сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати про витівку кумира.

До цього ми писали, що зірка популярного шоу» Холостяк " Даша Ульянова вразила блискучим образом

Нове фото виглядає досить загадковим через велику кількість тіней, в яких і причаїлася Даша.

«З боку дивитися так вже вона була з себе видна, але ж я-то не з боку на неї дивився, а впритул», - підписала свій знімок цитатою Ульянова.

На фото вона притулилася до дверей, спокусливо вигнувшись у вечірній сукні. Темний наряд з блискучої тканини ідеально підкреслив фігуру красуні, надавши їй шарму й елегантності.

Нагадавши, Ульянова з " Холостяка "задерла ногу і розбурхала пікантною позою без штанів:"стало занадто жарко".

Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка «спокусила видом в шкіряних шортиках:»Вау, фантастична".

Також Politeka писала, що Ульянову з " Холостяка "різко потягнуло на солоденьке:" на вулиці лід, а Дашка...".