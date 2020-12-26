Популярна українська ведуча Регіна Тодоренко подражнила фанатів, показавшись у ледь помітному купальнику на пляжі

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість розмістила у себе в Instagram.

Так, на фотографії Тодоренко постала перед фанатами в облягаючому купальнику, демонструючи апетитні форми в практично невидимому купальнику. При цьому красуня ніжно посміхається в кадр, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою.

А оскільки кадри ведуча розмістила в каруселі Сторіс, фанати Тодоренко були позбавлені можливості що-небудь сказати про бездоганну фігуру кумира.

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Після того, як знаменитість зіграла весілля з російським співаком Владом Топаловим, вона перебралася жити в Росію і тепер все активніше вливається в місцевий шоу-бізнес.

На цей раз ведуча відвідала ювілей "Російського радіо" і поділилася в Instagram кадрами з червоної доріжки.

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