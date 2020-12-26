Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила виглядом в дивному "хижому" вбранні

Зірка, відома своєю любов'ю до суперечливих висловлювань і епатажних нарядів, поділилася новим домашнім фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку 44-річна знаменитість сидить в кімнаті, обставленій «по-дорогому», позуючи поруч з білим фортепіано. При цьому, її наряд ніяк не відповідає ні обстановці, ні віку Волочкової.

Так, балерина одяглася в дивне міні-платтячко з тигровим принтом і капюшоном, який Волочкова навіщось одягла сидячи вдома. Доповнюють недоладний образ балерини шльопанці з великими квітами.

В руках Волочкова тримає букет червоних троянд.

"Прекрасний домашній вечір. Я дуже люблю квіти!",- підписала фото знаменитість.

Балерина відключила коментарі до своїх записів в Instagram ще давно в спробі уникнути критики, проте в мережі все одно продовжують обговорювати її фото. Новий знімок також не залишився без уваги.

"Урра! Леопардовий костюм на місці!", "І тапки в квіточку", "я зрозуміла чому вона весь час ходить в одному і тому ж! Та тому щоб була можливість пиляти старі фото!", "Як можна в такому вигляді по дому ходити? І вже тим більше виставляти це на загальний огляд", "ось і труси тигрові підігнала", - пишуть люди.

Нагадаємо, "лиса" Волочкова добила пошарпаним виглядом і несмаком: «У морду то розтягнула...».

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