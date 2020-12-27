Відома українська актриса і ведуча "Х-фактора" Даша Трегубова покрасувалася виглядом в розкішній сукні в компанії Володимира Остапчука

Днями українські зірки виступили ведучими на пишному корпоративі з історичною тематикою. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Трегубова вирішила показати їх з Остапчуком розкішні вбрання.

Так, ведучий з'явився на святі в стильному оксамитовому піджаку з краваткою-метеликом. А ось сама Трегубова прийшла на захід в сукні і прикрасах в стилі 30-х.Бежевий наряд з напівпрозорою спідницею ідеально підкреслив фігуру актриси.

"Вгадайте, якому літературному (кіношному) твору був присвячений вечір?) ",- написала Даша в підписі до знімків.

При цьому ні вона, ні Остапчук не стали розкривати, чий саме це був корпоратив.

Шанувальники Трегубової прийшли в захват від опублікованих нею знімків і почали відповідати на питання актриси.

""У джазі тільки дівчата"", "Фіцджеральд "Великий Гетсбі", "блін, яка ви офігенна", "Підкажіть", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Остапчук у своєму Instagram показав випадкові кадри з того самого корпоративу, на яких засвітив виступи Валерія Меладзе і Світлани Лободи. Було видно, що публіка в захваті від виступу зірок – всі танцювали і насолоджувалися життям. Сам Остапчук теж веселився під музику.

Нагадаємои, ведуча "Х-фактора" Трегубова скинула одяг заради гарячих кадрів:»Еммануель нашого часу".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з "Х-фактора" змусила собою милуватися, перетворившись в "хижачку": "Ох, ці очі...".

Також Politeka писала, що життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.