Епатажна російська ведуча Ксенія Собчак вийшла в світ в напівпрозорій сукні і поділилася історією про підростаючого сина

Знаменитість розповіла про те, як зводила свого 4-річного сина в театр, на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Як відомо, ведуча, яка зараз одружена з Костянтином Богомоловим, виховує сина від попереднього чоловіка Максима Віторгана. У новому пості Собчак розповіла про важливий досвід свого малюка.

"Вчора Платон мене захопив. Перший раз був у театрі. Сидів не ворухнувшись, дивився уважно всі два акти і ставив питання про Лускунчика,якого ми якраз закінчили читати", - поділилася враженнями ведуча.

Вона також показала фото зі свого виходу в світ. Так, для походу в театр Собчак вибрала епатажне чорне плаття зі вставками з паєток, а також ділянок прозорої сіточки.

Шанувальники знаменитості миттєво відреагували на її пост.

"Ксенія, ви гарнішаєте з кожним днем все більше і більше", "чудовий наряд!", "Сукня вогонь, мейк, ви класна, як пляшка ігристого і млосна, яка після себе залишає тонкий шлейф післясмаку. Ксенія номер один", "Ксенія, не інакше п'єте кров. Виглядаєте приголомшливо«,» розкішно виглядаєте", "Платон у вас розумничка! І ще, приголомшливо гарне плаття!",- пишуть люди.

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