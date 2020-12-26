Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала блискучий макіяж у спокусливому образі
Виконавиця поділилася з шанувальниками яскравими кадрами в розділі Сторіз. Про це пише Politeka.net.
Як відомо, Саша любить експериментувати з макіяжем і не соромиться демонструвати результати в соцмережах. На цей раз вона вирішила на ніч дивлячись порадувати себе святковим варіантом.
Так, дівчина завдала на очі блискучі сріблясті тіні, намалювала зухвалі стрілки і не пошкодувала рум'ян. При цьому на губах вона залишила спокійну помаду природного відтінку.
До такого макіяжу Зарицька вирішила підібрати відповідний спокусливий образ, і кокетливо приспустила кофту з одного плеча.
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На кадрах дівчина млосно дивиться в камеру, при цьому можна помітити, що вона використовує спеціальну маску, яка робить її очі блідо-блакитними. У такому вигляді Зарицька виглядає дуже незвично і зухвало.
Раніше ми писали, що Олександра постала в красивій світлій сукні, яка підкреслила її фігуру. На фото помітно, як зірка помітно постройнела.
Варто відзначити, що в руках зірка тримала коробочку з косметикою, яку випустила спільно з одним з брендів.
За три години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
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