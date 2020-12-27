В Україні з 1 січня будуть нові тарифи, пенсії та ціни
Більшість українців чекає новий рік з надією, яким він буде спрогнозувати дуже важко. Хоча вже зараз відомо, які зміни вступлять в силу з 1 січня 2021 року.
Про це пише РБК в Україні.
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Пенсії з 1 січня 2021 року
У січні заплановано підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно піднімуться всі виплати, які до неї прив'язані. Перерахунок пенсій торкнеться всіх українців, які досягли 65 років і мають необхідний стаж в 30 і 35 років.
У червні пройде індексація пенсій для всіх, хто вийшов на пенсію за віком і має необхідний стаж. За попередніми прогнозами, пенсії піднімуться в середньому на 7%.
У квітні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів-виплати збільшаться на суму від 100 до 300 гривень.
Тарифи на комунальні послуги
У січні українці отримають нові платіжки за комунальні послуги і цифри там будуть відрізнятися. Також зростуть тарифи і на гарячу воду.
Також українських користувачів очікує й інший неприємний сюрприз-подорожчання доставки газу. В середньому від 0,15 копійок за один кубометр до 1,5 гривні.
Крім цього, очікується подорожчання холодної води, в середньому на 10-15%.
Транспорт подорожчає майже у всіх великих містах України
У Києві вже деякі маршрути подорожчали до 6 гривень, деякі до 8 гривень за одну поїздку. Після січневого локдауну варто очікувати підвищення проїзду до 10-12 гривень. Тарифи на перевезення, за словами експертів, в лютому-березні, можуть піднятися також і на метро, тролейбуси і трамваї.
Підвищення проїзду планується не тільки в столиці, а й в інших містах України – в середньому на 2-3 гривні.
Нові ціни на сигарети
Заплановано зростання акцизів і орієнтовне зростання цін на сигарети в найближчий рік складе від 8 до 12 гривень. У січні очікується подорожчання в середньому на 1-2 гривні.
Нагадаємо, платіжки за комуналку готуються переглянути, за що дозволять не платити.
Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.
Також Politeka писала, що нове підвищення тарифів: українці платитимуть за комуналку ще більше.