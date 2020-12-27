В Україні з 1 січня 2021 року зросте ціна на комунальні тарифи

Зокрема, українці платитимуть за газ на 14% більше колишньої вартості, повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Ціна газу становитиме 7,22 грн / куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). У грудні 2020 року за газ українці платили 6,33 грн куб. м.

"Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", – заявили в компанії.

Варто відзначити, що раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, зараз ціна може змінюватися щомісяця.

Крім того, раніше повідомлялося, що в січні українці отримають нові платіжки за комунальні послуги і цифри там будуть відрізнятися. Також зростуть тарифи і на гарячу воду.

Також українських користувачів очікує й інший неприємний сюрприз-подорожчання доставки газу. В середньому від 0,15 копійок за один кубометр до 1,5 гривні.

Крім цього, очікується подорожчання холодної води, в середньому на 10-15%.

Нагадаємо, що відомо про законопроект, який дозволить жорстко карати боржників по комуналці. Для злісних неплатників передбачений штраф у розмірі від 20% до 50% від суми заборгованості - якщо людина не заплатила 30 тисяч гривень, то його змусять повернути 45 тисяч.

Нагадаємо, елатежки за комуналку готуються переглянути, за що дозволять не платити.

Як повідомляла Politeka, виплата субсидій кардинально зміниться в 2021, в Мінсоцполітики звернулися до українців.

Також Politeka писала, що нове підвищення тарифів: українці платитимуть за комуналку ще більше.