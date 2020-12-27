Українці змушені зустрічати Новий 2021-й рік у жорстких умовах через епідемію китайського вірусу. З'явилися подробиці про заборони і дозволи

Головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко прокоментував ситуацію у коментарі "Громадське Радіо", пише News.finance.ua.

За словами Ляшка, ресторанам і закладам громадського харчування забороняється проводити будь-які новорічні святкування. При цьому вони можуть бути відкриті до 23:00 (касові апарати до 22:00 - відповідно, до цього часу в закладі повинні відбутися замовлення і розрахунок).

Немає такої заборони тільки на шкільні передноворічні заходи - з урахуванням проведення заходу в межах однієї групи або класу. Однак, цей дозвіл має ліміт - з 8 січня, коли почнеться локдаун з більш жорсткими вимогами і обмеженнями, проведення будь-яких свят опиниться під забороною і в навчальних закладах.

Також відзначимо, під час локдауну, з 8 по 24 січня включно, ресторани і кафе зможуть працювати тільки на винос і по адресній доставці.

Ляшко підкреслив, що обмеження для роботи ресторанів і кафе, а також церков, театрів, кінотеатрів і музеїв ввели додатково до тих, які передбачає "помаранчева" епідемічна зона. Ці заборони будуть діяти і після локдауну, так як Кабмін продовжив карантин до 28 лютого включно.

"Заборонено проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів у закладах громадського харчування", – пояснив Ляшко.

Раніше ми писали, правила, що стосуються безпосередньо новорічної ночі, трохи інші. Кабмін в останній момент зглянувся над українцями і дозволив кафе і ресторанам працювати до 7 години 1 січня. До цього влада хотіла закрити всі заклади громадського харчування вже о 1 ночі.

Нагадаємо, на свята банки і "Укрпошта" працюватимуть за особливим графіком.

Так, 31 грудня багато банків закриють свої відділення вже о 14 годині, 4 і 5 січня обіцяють працювати повний день, а 6 січня - на годину менше, 7 і 8 січня - вихідний.

"Укрпошта" має бути відкритою 31 грудня, проте 1 та 7 січня - вихідні дні. У період з 2 по 5 січня відділення повернуться до звичайного графіку роботи, проте перед Різдвом, 6 січня, буде скорочений день, 8 січня - повний робочий день.