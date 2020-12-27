Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася кадрами з салону краси
Як передає Politeka.net, відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Артистка постійно знаходиться на загальному огляді і до свого зовнішнього вигляду вона пред'являє високі вимоги. У Лесі також є власні секрети краси, про які вона з легкістю розповідає.
За словами Лесі, важливо не лінуватися і проводити повне скрабування тіла. Після процедури шкіра стає гладкою і шовковистою.
Але на цей раз вона більш серйозно взялася за свою зовнішність.
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"Будь ласка, Крі-масаж рідким азотом. Щас, пара хвилин і я Настасья Кінскі", - заявила Леся на відео і розсміялася.
Раніше телеведуча вирішила показати пікантне фото з ванної, побажавши всім "кайфової п'ятниці".
На своїх фото в розділі Сторі в профілі Instagram Нікітюк показала ідеальну доглянуту шкіру і захопила сяючим виглядом.
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