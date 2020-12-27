Український хореограф і суддя «Танців з зірками " Влад Яма поділився кумедними кадрами з сином
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці знаменитості.
Відзначимо, що знаменитий хореограф довгий час ретельно приховував своє особисте життя. З Ліліаною Кудлай Влад Яма зустрічався з 2007 року. Пара без зайвої публічності зіграла весілля в 2014 році. А в січні 2016-го з'явився Леон.
Тільки зараз чотирирічний син артиста став з'являтися на знімках і
На опублікованому відео Леон, за допомогою фільтрів, перетворився на Грінча, персонажа з однойменного фільму.
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"Я-Грінч", - сказав хлопчик на відео, чим викликав сміх свого зоряного батька.
Раніше ми повідомляли, що Влад Яма показав, як дуріє під ялинкою разом з сином.
"Вже запахло мандаринами, а з подарунками я так і не визначився... У вас так само?",- поцікавився він у підписі до фото.
Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна: "так схожий на...".
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