Популярна українська модель Юлія Мішура показала спокусливий наряд

Як повідомляє Politeka.net, українська чемпіонка Європи 2016 року Всесвітньої федерації бодібілдингу та спортивної статури Юлія Мішура публікує відверті фото у своєму Instagram.

Спокуслива фітнес-модель часто радує своїх шанувальників сміливими знімками в Instagram.

Модель приміряла білий гольф і чорну спідницю з високою посадкою. Судячи з усього вона не стала одягати бюстгальтер. Свій образ вона доповнила масивними золотими сережками, ремінцем і годинником.

Образ Юлії доповнили макіяж в темних відтінках, а також стильна укладка. Модель позує, задумливо дивлячись в дзеркало, а також стоячи, променисто посміхаючись. Тон обличчя вона добре пропрацювала бронзатором, так що виглядала засмаглою, немов тільки повернулася з райських островів. Фото повною мірою передають красу ідеального тіла моделі, над яким вона, до слова, постійно працює в спортзалі.

Шанувальники не залишили без уваги і компліментів розкішну фотосесію їх улюблениці фітнес-моделі Юлії Мішури і висловили своє захоплення в коментарях.

"Бомба !!! 🤩 🤩 🤩 ", "Вау ідеально", "красива дівчина💕", "ти така красива принцеса🌹", "прекрасний вид))) там було не холодно?😂 ", "Люблю це фото 😍", "суперзірка".

Нагадаємо, що Юлія Мішура заманила соковитими рельєфами перед дзеркалом:"суцільна спокуса".

Як повідомляла Politeka, Юлія Мішура блиснула стирчащою красою у вузькому топі: "вам приємніше...".

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