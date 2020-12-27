Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт відреагував на чутки про вагітність Ксенії Мішиної
Як передає Politeka.net, знімком поділився комік і її обранець на шоу Олександр Еллерт на своїй сторінці в Instagram.
Раніше у своїх сторіс він опублікував фото, на якому цілував "вагітну" кохану в кругленький животик.
Судячи з усього, таким знімком він викликав бурхливий ажіотаж в мережі, тому вирішив прояснити ситуацію
"Стоп, стоп, вистачить! Вибачте, вибачте, але це просто невдалий жарт, просто Ксю показала, що мене чекає трохи далі і чи буду я її любити з таким животом. Ну звичайно ж буду!",- заявив переможець шоу.
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Відзначимо, що ще під час показу програми телеглядачі проаналізували публікації Саші і Ксенії в "Instagram" і прийшли до висновку, що зірки живуть разом після закінчення зйомок.
Вони звернули увагу на обстановку, в якій Еллерт і Мішина записували свої сторіз, а особливо на шафки, відображені на задньому тлі.
Пізніше пара підтвердила здогади телеглядачів.
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