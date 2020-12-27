У ПриватБанку відреагували на даний інцидент:

"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з такою ситуацією. Банк зацікавлений у тому, щоб оберігати своїх клієнтів від шахрайських дій, і завжди працює спільно з правоохоронними органами для розшуку та затримання зловмисників, які вчиняють протиправні дії щодо клієнтів банку, але, на жаль, в описаній вами ситуації банк обмежений у своїх можливостях", - йдеться у відповіді представника банку.

За його словами, розслідуванням випадків шахрайства знаходяться поза юрисдикцією банку.

"Цим займаються правоохоронні органи, а банк у свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином. У разі спроби здійснення відносно вас шахрайських дій банк не може виступати в ролі заявника в поліцію, у зв'язку з тим, що стороною, проти якої ці дії були спрямовані є ви", - підсумував представник банку і порекомендував звернутися до правоохоронців.