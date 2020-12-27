Шахраї обманюють клієнтів "ПриватБанку"
Як передає Politeka.net, відповідний відгук залишив один з клієнтів на порталі "Мінфін".
За його словами, він став жертвою шахрая на сайті OLX.
У ПриватБанку відреагували на даний інцидент:
"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з такою ситуацією. Банк зацікавлений у тому, щоб оберігати своїх клієнтів від шахрайських дій, і завжди працює спільно з правоохоронними органами для розшуку та затримання зловмисників, які вчиняють протиправні дії щодо клієнтів банку, але, на жаль, в описаній вами ситуації банк обмежений у своїх можливостях", - йдеться у відповіді представника банку.
За його словами, розслідуванням випадків шахрайства знаходяться поза юрисдикцією банку.
Різко помолоділа Могилевська в кошлатому вбранні несподівано звернулася до українців: "Мої хороші..."
Як виглядали перші чоловіки Каті Осадчої, Фреймут, Дімопулос та інших знаменитих красунь: "Вона для мене вже чужа"
Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."
Біда трапилася із зіркою "Москва сльозам не вірить", медики не відходять від ліжка: що відомо на цей час
"Цим займаються правоохоронні органи, а банк у свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином. У разі спроби здійснення відносно вас шахрайських дій банк не може виступати в ролі заявника в поліцію, у зв'язку з тим, що стороною, проти якої ці дії були спрямовані є ви", - підсумував представник банку і порекомендував звернутися до правоохоронців.
Нагадаємо, у Приват24 виявлена серйозна проблема
Також Politeka писала, що гроші на рахунки в ПриватБанку не доходять, гримить скандал