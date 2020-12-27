Шахраї обманюють клієнтів "ПриватБанку"

Як передає Politeka.net, відповідний відгук залишив один з клієнтів на порталі "Мінфін".

За його словами, він став жертвою шахрая на сайті OLX.

"Мене попросили перевести 200 за доставку на карту 5167 4910 2521 9907 Даценко Дмитро. Після оплати продавець шахрай зник, видалив свій аккаунт і номери телефонів. Чи можливо заблокувати його карту", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк

У ПриватБанку відреагували на даний інцидент:

"Нам дуже шкода, що ви зіткнулися з такою ситуацією. Банк зацікавлений у тому, щоб оберігати своїх клієнтів від шахрайських дій, і завжди працює спільно з правоохоронними органами для розшуку та затримання зловмисників, які вчиняють протиправні дії щодо клієнтів банку, але, на жаль, в описаній вами ситуації банк обмежений у своїх можливостях", - йдеться у відповіді представника банку.

За його словами, розслідуванням випадків шахрайства знаходяться поза юрисдикцією банку.

Популярні новини зараз

Різко помолоділа Могилевська в кошлатому вбранні несподівано звернулася до українців: "Мої хороші..."

Як виглядали перші чоловіки Каті Осадчої, Фреймут, Дімопулос та інших знаменитих красунь: "Вона для мене вже чужа"

Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."

Біда трапилася із зіркою "Москва сльозам не вірить", медики не відходять від ліжка: що відомо на цей час
Показати ще

"Цим займаються правоохоронні органи, а банк у свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином. У разі спроби здійснення відносно вас шахрайських дій банк не може виступати в ролі заявника в поліцію, у зв'язку з тим, що стороною, проти якої ці дії були спрямовані є ви", - підсумував представник банку і порекомендував звернутися до правоохоронців.