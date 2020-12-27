Меган Маркл і принц Гаррі запропонували королеві нову угоду

Принц Гаррі і Меган ведуть переговори з королівською сім'єю і домагаються продовження своєї 12-місячної угоди більш відомої як Мегксіт.



Це може дозволити їм продовжувати протегувати благодійним фондам, але при цьому вважатися непрацюючими членами королівської сім'ї. Існуючий контракт з Букінгемським палацом закінчується 31 березня, пише ELLE.

Крім благодійних місій, важливе питання переговорів-військові титули принца Гаррі, якими він дуже дорожив і був позбавлений через Меган Маркл і переїзд в США. Тепер він домагається їх повернення. У Палаці також звучали заклики замінити пару на постах президента і віце-президента Королівського фонду Співдружності.

Залишається відкритим і питання відносин двох принців-Вільяма і Гаррі, які не розмовляли один з одним кілька місяців.

Перш, ніж піти на поступки герцогу і герцогині Сассекським вірні помічники Палацу будуть ретельно вивчати угоди пари з Netflix і Spotify, щоб переконатися, що вони відповідають цінностям Її Величності.

Також раніше повідомлялося, що Маркл і Гаррі змусили переживати королеву Єлизавету II.

У ЗМІ з'явилася інформація, що керівництво сервісу Netflix нібито тисне на герцогів, щоб вони видали один із секретів королівської сім'ї.

Тому у королеви Єлизавети II побоюються, що Меган Маркл і принц Гаррі можуть "проговоритися" через багатомільйонні гонорари.

Нагадаємо, що Меган Маркл засвітила кругленький животик, Гаррі сяє від щастя.

Як Politeka писала, Меган Маркл і Гаррі змусили Єлизавету II переживати.

Також Politeka повідомляла, що Між Кейт Міддлтон і Меган Маркл відлига.