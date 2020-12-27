Стало відомо про чергову проблему в Monobank при переказі грошей на рахунок

Про це розповіла клієнтка у скарзі, яку вона опублікувала на тематичному порталі Мінфін.

За її словами вона хотіла переказати кошти і вирішила відсканувати карту в додатку Монобанку, щоб вручну не вводити номер.

Але гроші пішли на банківський рахунок іншого клієнта. У Monobank заявили, що гроші повернуть за умови, якщо отримають згоду від людини, якій прийшли ці кошти.

"Мою заявку закрили, аргументувавши це, тим, що не змогли зв'язатися з користувачем. На питання, які заходи були прийняті і чи були вони взагалі. Мені відповіли, таку інформацію не мають права розголошувати. Мені написали, ви зробили помилку. У чому моя помилка, в тому, що я як клієнт довірилася банку. І стала заручником ситуації", - продовжила незадоволена дівчина.

Клієнтка також звинуватила Монобанк в тому, що її залишили один на один з проблемою, яка виникла через саме з вини українського банку.

"...Ми кілька днів намагалися зв'язатися з помилковим одержувачем, різними каналами, однак, він не виходить на зв'язок. Без згоди клієнта який отримав помилкове поповнення, ми, на жаль, не можемо списати кошти і провести повернення вам на карту. Для вирішення цього питання рекомендуємо вам звернутися до цивільного суду, ви маєте право стягувати безпідставно отримані кошти з неналежного одержувача, керуючись ст.1212 Цивільного кодексу України", - відповіли в Монобанку і заявили, що проблеми зі зчитуванням номера картки могли виникнути через погане освітлення або слабку камеру на смартфоні.

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