У Кабміні планують у 2021 році продовжити роботу над підвищенням оплати праці для деяких груп українців

Зокрема, з 1 січня планують збільшити зарплати для педагогів, саме вони отримають на 20% більше. У порівнянні з 1 квітня 2020 року, станом на 1 грудня 2021 року, буде в цілому зростання 30%.

Про це глава Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив в інтерв'ю "Українському радіо".

Шкарлет уточнив, що в МОН підготували профільний закон про підтримку педагогічних і науково-педагогічних працівників в частині хвороби COVID-19.

Він зазначив, що зараз в МОН розіслали всім центральним органам виконавчої влади гроші, які забезпечують 20% зростання лікарів, які працюють в системі освіти і науки. Також залагоджено співпрацю з профспілками щодо збільшення грошей на оплату праці.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, хто з українців може розраховувати на підвищення виплат з 1 січня 2021 року. Як відомо, після Нового року буде підвищено розмір прожиткового мінімуму, і на цьому тлі буде збільшена одноразова виплата військовослужбовцям за укладення ними першого контракту з державою.

Більш того, без одноразових виплат залишаться ті особи, які були звільнені зі служби за контрактом, або яких повторно прийняли до лав армії.

Нагадаємо, що з'ясувалося, де українці можуть непогано підзаробити у святкові дні.

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