Телеведуча і актриса Дар'я Трегубова збентежила "смачними" кадрами - прям свято якесь

Як передає Politeka.net, 40-річна ведуча з "Х-Фактора" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала себе в різних нарядах, один краще іншого (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Дар'я влаштувала передноворічну фотосесію з ретро-меблями, граючим патефоном і запаленими свічками. У відео якраз бекстейдж цієї зйомки.

Особливо Трегубова вразила образом в червоній шовковій сукні. Дівчина попередньо розбулася та позбулася бюстгальтера: образ вийшов куди соковитіше й привабливіше. Дар'я покрутилася в такому вигляді перед камерою, показавши себе з різних сторін - здавалося, що їй зовсім невідомо збентеження, так розкуто вона себе відчувала. На довершення, ведуча розкинулася на зеленій софі в томній позі.

Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене. Правда, один з коментуючих вказав, нібито на ваду, - занадто бліду шкіру.

"Як завжди, чудова! 🔥🌹😘"

"Шикарні ноги Dasha, дуже сексуально❤️🙏"

"Як завжди сильно красива 😍"

"Потрібно в солярій))"

"🔥Вогонь просто меркне на вашому тлі під ретро-музику з патефона... І свічки точених, прекрасних ніг так прикрашають покази мод... 🔥Красиво👍"

Раніше ми повідомляли, Трегубова зважилася на сміливе фото топлес, залишившись в одних широких штанях. Дівчина позувала в півоберта, схрестивши руки на грудях і кинувши шалений погляд в камеру.

Волосся красуні розсипалося на оголеній спині, а штани підкреслили її "осину" талію.

"Тонка, дзвінка і прозора!", "Ви найкраща!", "Даша, вам величезне спасибі. За ваші барвисті і шикарні фото", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, що Даша Трегубова відчинила піджак, блиснувши красою без білизни: "присвячується Дженніфер Лопес".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з " Х-фактора «змусила собою милуватися, перетворившись в» хижачку«:»Ох, ці очі...".