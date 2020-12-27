Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою за версією чоловіків, показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня позувала в мереживній прозорій білизні. Зірка розвернулася боком, хвалячись виріс животиком. Волосся дівчина залишила розпущеним, взявшись за них однією рукою. Хільде здалася в спальні на тлі панорамних вікон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишилося 15 тижнів", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива твоя фотографія !!!", ""Чудова"," красивий живіт"," дивлячись на красу"," сподіваюся, у вас було чудове Різдво", я зроблю все, що зможу, радість. Чесне слово", "виглядає так добре" ," так чертовски красиво", "Нічого собі приголомшливий знімок, дуже дуже жарко в синьому і красивій фігурі, мила", "Вау, завжди така красива", "така мила", " дуже красива фотографія твоєї ляльки. Я попереджав вас".

Нагадаємо, Норвезька модель Хільде Осланд показала, як проводила час на відпочинку.

Так, модель на відпочинку показала, як веселилася з близькими і здивувала при цьому підтягнутою фігурою в рожевому бікіні. Для більшої пікантності також Хільде натягнула лямки вище і показала бюст з вельми вдалого ракурсу.

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