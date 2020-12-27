Фотограф Соня Плакидюк з шоу "Супер топ-модель по-українськи" показала пікантні фото у ліжку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Плакидюк у соцмережі.
Так, в акаунті Соні з'явились фото, на яких вона позує у ліжку, демонструючи апетитні форми.
"Не знаю, що там приносить Санта хорошим дівчаткам, але поганим - шикарні матраци та готельні перини", - написала вона.
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На новому фото Соня сидить на ліжку в коротенькій чорній сукні, що ледь прикриває сідниці, та посміхається. На ній білий капелюх та чорні домашні капці. Також на світлині у Соні дуже довге руде волосся.
Фоловери фотографа висловили захоплення її новим образом та засипали зірку компліментами.
"Шикарна", "Фух, як гарно", "Орієнтація - Соня", "Я задивилась не на матрац. Ви чудова", "О Господи. Соня, це гарно, дуже", "Неймовірна", "Як гарно", "Вау, що це за киця-мациця", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що Соня Плакидюк виклала відео, на якому вона в короткій червоній сукні з білим хутром в стилі Санти Клауса, а голову прикрасила золотистими оленями рогами. Спокусливий образ доповнив перуку, що перетворив зірку в блондинку.
Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".