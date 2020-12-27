Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, збентежила кумедною витівкою

Як передає Politeka.net, інстадива опублікувала в "сторіз" у своєму мікроблозі свіжі кадри, на яких вразила розміром "бездонного" декольте.

Шалена блондинка постала на кадрах не сама, а з веселим другом. Дівчина вивалила "багатство" прямо перед його носом - той аж затанцював. А потім і зовсім розхрабрів настільки, що почав обіймати Мілу перед камерою. Дівчина нагнулася і потерлася бюстом об стілець, підігруючи гарячому шанувальнику. Судячи з посмішок обох, танці та обнімашки пішли на користь.

"Якщо друг не сміється, ти включи йому сонце, ти включи йому зірки - це просто!", - грала пісня в цей час.

Раніше ми повідомляли, Кузнєцова показала кадри, як проводить суботній вечір в театрі. Красуня вийшла в світ в рожевому светрі зі спокусливим вирізом на найпікантнішому місці. Так, модель без краплі сорому виставила напоказ своє апетитне "багатство" - тут і ніякої вистави на сцені не потрібно.

Блондинка доповнила свій лук чорним обручем з блискітками, великими сережками і яскравим макіяжем зі "стрілками" та червоною помадою.

Також ми писали, як Міла заінтригувала Мережу, показавши бекстейдж пікантної фотосесії. Пишногруда красуня позувала в рожевому ліфчику, який, здавалося, був їй замалий - неслухняний бюст вислизнув із "чашок", але інстадива прикрила "конфуз" чорним квадратом, зобразивши збентеження на обличчі.

Нагадаємо, українка з 15-м розміром блиснула своїми неосяжними принадами

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста затьмарила своїм декольте знамениту співачку

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром перетворилася на пустотливу кішечку, покрутивши своїм багатством перед камерою