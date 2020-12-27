Кейт Міддлтон і принц Вільям в черговий раз пішли проти королівського палацу

Про це пише РБК.

Так, герцоги Кембриджські вирішили знову порушити королівську традицію на Різдво.

Кейт Міддлтон і принц Вільям подумали, що буде неетично записувати британцям привітання з Різдвом на тлі посилення карантину у Великобританії.

Герцоги порушили традицію палацу і просто подякували у своєму мікроблозі людям, задіяним у боротьбі з пандемією китайського вірусу.

"Бажати щасливого Різдва в цьому році якось неправильно, тому ми бажаємо, щоб 2021 рік був кращим",-йдеться в повідомленні.

Крім цього, Кейт Міддлтон і принц Вільям заявили, що у святковий день "думають про тих, хто змушений проводити головне свято року на самоті, тих, хто оплакує померлих, і тих, хто прямо зараз знаходиться в "червоних зонах" і бореться за життя хворих з новою вірусною інфекцією.

Раніше ми розповідали про відлигу у відносинах Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Незважаючи на жорсткі обмеження, жести уваги і теплі сімейні традиції Букінгемського палацу не можна скасовувати.

За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі встигли обмінятися подарунками, відправивши їх "туди" і "назад".

Не виключено, що між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, незважаючи на всі розбіжності, настала довгоочікувана відлига на тлі подарунків і свят.

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