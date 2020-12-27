Кейт Міддлтон і принц Вільям в черговий раз пішли проти королівського палацу
Про це пише РБК.
Так, герцоги Кембриджські вирішили знову порушити королівську традицію на Різдво.
Кейт Міддлтон і принц Вільям подумали, що буде неетично записувати британцям привітання з Різдвом на тлі посилення карантину у Великобританії.
Соковита Дорофєєва в латексі розбурхала бюстом, що "стирчить": "Стулки у воротах раю..."
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Українська Кардашьян збентежила худою фігурою в напівпрозорій сукні: "Одні імпланти стирчать"
Як виглядали перші чоловіки Каті Осадчої, Фреймут, Дімопулос та інших знаменитих красунь: "Вона для мене вже чужа"
Герцоги порушили традицію палацу і просто подякували у своєму мікроблозі людям, задіяним у боротьбі з пандемією китайського вірусу.
"Бажати щасливого Різдва в цьому році якось неправильно, тому ми бажаємо, щоб 2021 рік був кращим",-йдеться в повідомленні.
Крім цього, Кейт Міддлтон і принц Вільям заявили, що у святковий день "думають про тих, хто змушений проводити головне свято року на самоті, тих, хто оплакує померлих, і тих, хто прямо зараз знаходиться в "червоних зонах" і бореться за життя хворих з новою вірусною інфекцією.
Раніше ми розповідали про відлигу у відносинах Меган Маркл і Кейт Міддлтон.
Незважаючи на жорсткі обмеження, жести уваги і теплі сімейні традиції Букінгемського палацу не можна скасовувати.
За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі встигли обмінятися подарунками, відправивши їх "туди" і "назад".
Не виключено, що між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, незважаючи на всі розбіжності, настала довгоочікувана відлига на тлі подарунків і свят.
Нагадаємо, що Розкрита пікантна таємниця Кейт Міддлтон
Як Politeka писала, Кейт Міддлтон і принц Вільям з'явилися на публіці з дітьми
Також Politeka повідомляла, що Особисті деталі і кадри з минулого Міддлтон розбурхали мережу