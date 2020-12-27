Син відомої російської співачки українського походження Наташі Корольової показав нове фото та вразив тим, як подорослішав
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Архипа у соцмережі.
Так, в акаунті сина співачки Корольової з'явилось селфі хлопця, на якому він посміхається. На хлопцеві проста сіра толстовка, а волосся зав'язане у хвостик.
Також хлопець закликав записуватись на вивчення японської мови в режимі онлайн.
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"Вся інша інформація в дірект. Уроки японської мови онлайн за ефективними методиками навчання: від 0 до 5-3 рівня. Студент школи сходознавства ВШЕ. Є сертифікат Ніхонго Норьоку Сікен. Кваліфікаційний іспит на знання японської мови. Індивідуальний підхід до планування занять. Досвід роботи 1 рік", - написав він.
Втім, хлопець не уточнив, чи сам збирається проводити курси, ибо ж просто розмістив інформацію про якогось викладача. Однак відомо, що Архип справді захоплюється японською культурою та посилено вивчав японську мову у США, а нещодавно навіть привітав свою маму віршем японською.
"Красунчик", "Молодець", "Я перша в черзі! Можна ще англійську", - пишуть у коментарях.
Нагадамо, змужнілий син Корольової і Тарзана запалив в компанії з відомою блондинкою: "навіть вдалося...".
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